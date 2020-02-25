مباحثات لتطوير القدرات العراقية في مجال حفظ المعلومات ورفات الضحايا

2020/02/25 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع رئيس منظمة الصليب الأحمر الدوليّة بيتر مورير تعزيز مجالات التعاون بين الجهات الرسميّة الحكوميّة.

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