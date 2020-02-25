هلموا لنقلب التهديد إلى فرصة للإنتصار

2020/02/25 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضا المؤمن ما شاهدته اليوم من إزدحام أهالي النجف على الصيدليات لشراء الكمامات (الغير موجودة إنقاذها !!) ذكرني بالأيام الأولى التي أعقبت دخول زمرة “دا عش” في حزيران ٢٠١٤ عندما ذهبت لشراء بدلة عسكرية من محلات عمارة الحياة للتجهيزات العسكرية للإلتحاق مع أبطال المقاومة والحشد فإذا بي أجد طوابير الشباب تتزاحم لشراء أي بدلة […]

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