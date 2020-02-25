يتبادل التجارة ويسمح للإيرانيين بالدخول.. منفذٌ عراقي يتجاوز حكومة بغداد

2020/02/25 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – الحل نت يبدو أن قرارات #الحكومة_العراقية مُجرّد “حبر على ورَق”، لا تلتزم بها الجهات المعنية، فبعد أن أصدرت حكومة #بغداد قراراً بغلق الحدود البرية مع #إيران، ومنع السفر

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