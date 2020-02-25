شاهد: فرس نهر عملاق يظهر بشكل مباغت في محطة وقود ويرعب المتواجدين

2020/02/25 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة باغت فرس نهر عملاق السائقين والعاملين في إحدى محطات الوقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلا قرب المحطة بشكل مباغت.وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، واطلعت عليه “يس عراق”، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفين ينظرون إليه.وبحسب مالك […]

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