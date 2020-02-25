بالفيديو ضهور علامات الكورونا على وكيل وزير الصحة الايراني في مؤتمر صحفي

2020/02/25 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}نشر التلفزيون الايراني مقطع فيديو لوكيل وزير الصحة الايراني الذي تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا اليوم، ويظهر المقطع تعرق المصاب بصورة كثيفة أثناء المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الإيرانية حول ذات الموضوع،

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