على الخطوطِ الأمامية ما بين قذيفة وشتيمة

2020/02/25 | 18:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشطة الإعلامية منى البكّور تروي تجربتها مع المسيئين ( الواقعيين والافتراضيين) وتقول لهم: لم أكن أعلم أنني أعيش بين هذا الكم الهائلِ من الوحوش.ينتشرون بكل سهولة في كل مكان،

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