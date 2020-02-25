2020/02/25 | 18:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة بتغطية أخبار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة بتغطية أخبار كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة بتغطية أخبار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).