2020/02/25 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحضارة ظاهرة إنسانية – محمد عبد الجبار الشبوط في البدء، لم يكن الانسان شيئا مذكورا، كما في قول القران الكريم: “هَلْ أَتَى? عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا”.كان ذلك في عصور ما قبل التاريخ، حين كان الانسان كالحيوان، بدماغ اقل حجما من حجمه الحالي، وعيش في الكهوف على الصيد وجمع الثمار.[…]

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