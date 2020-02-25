2020/02/25 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مابقي من الوقت – جاسم مراد مما لاشك فيه أي تساهل أو محاباة للاخطاء الكبرى ، فأنها تسبب سقوط حتمي لكل حالة سياسية أو مشروعا اقتصاديا أو حتى على مستوى العلاقات العامة والاجتماعية ، فلا أحد يستطيع إخفاء فشل التجربة السياسية مابعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فهي قد فشلت من حيث علاقتها مع الشعب […]

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