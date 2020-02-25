2020/02/25 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الأعلى يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوربي زيدان: القضاء يجب أن يراقب ويحاسب نفسه قبل الآخرين بغداد – الزمان أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن القضاء يجب أن يراقب ويحاسب نفسه قبل محاسبة الاخرين في حال مخالفة القانون مستشهداً بالاية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى? أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم […]

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