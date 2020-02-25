فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني

2020/02/25 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أوضح النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب الإصلاحي على موقع تويتر.

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