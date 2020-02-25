2020/02/25 | 18:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في المملكة إلى 17 حالة مصابة.وقالت الوزارة إنها سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، مؤكدة أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تعلن تسجيل 17 إصابة بـ”كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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