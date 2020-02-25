الوحدات الإدارية في بغداد تحذر الصيدليات من الاستغلال ورفع الأسعار

2020/02/25 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

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مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وتسجيل أربع حالات جديدة في كركوك، واشتباه في أخرى ببغداد.

وجهت الوحدات الإدارية “القائمقامية والناحية” التابعة الى محافظة بغداد، إعماما بإنذار وغلق الصيدليات التي ترفع من سعر “الكمامات” الفلتر والمواد المطهرة “الديتول” استنادًا الى الصلاحيات الممنوحة الى رئيس الوحدة الإدارية بالحفاظ على الصحة والنظام العام، مع رفع قائمة بالصيدليات المخالفة الى نقابة الصيادلة، لغرض اتخاذ الإجراءات بحقها.

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