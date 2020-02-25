الشيخ جمال الضاري: حين يعبر كلٌ عن طائفته لن يبقى من يعبر عن الوطن

2020/02/25 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، أنه في حين يعبر كل عن طائفته لن يبقى من يعبر عن الوطن.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن أحزاب السلطة تطبّل في خطاباتها بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية، بينما تتمسك بتقاسم المناصب في تشكيلة الحكومة، في ازدواجية أنهكت العراق، وتخاطر بمستقبل أبنائه.

وأضاف، أنهم يغردون في وادٍ آخر بعيدًا عن صوت الشعب الذي لا يعلو عليه صوت.

(حين يعبر كل عن طائفته لن يبقى من يعبر عن الوطن)أحزاب السلطة تطبّل في خطاباتها بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية، بينما تتمسك بتقاسم المناصب في تشكيلة الحكومة في إزدواجية أنهكت #العراق وتخاطر بمستقبل أبنائه.ويغردون في وادٍ آخر بعيدًا عن صوت الشعب الذي لا يعلو عليه صوت.

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) February 25, 2020

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