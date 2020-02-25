أياد علاوي: المتظاهرون يرسمون غد العراق المشرق

2020/02/25 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، على التظاهرة المليونية التي دعا اليها الحراك الشعبي من أجل تنفيذ الإصلاحات.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الإصرار والعزيمة التي تسلحت بها الجموع التي خرجت رغم حملة القمع والترويع، أسقطت الرهان على وأد الثورة أو أية تسويات يأملها تجار المناصب والمكاسب.

وأضاف، أن المتظاهرين يرسمون غد العراق المشرق، لافتا الى أنه سيكون له موقف ورد حازم تجاه أية محاولة اعتداء يتعرضون لها.

الإصرار والعزيمة التي تسلحت بها الجموع التي خرجت اليوم رغم حملة القمع والترويع أسقطت الرهان على وأد الثورة أو اي تسويات يأملها تجار المناصب والمكاسب .هنيئا لكم ثباتكم وأنتم ترسمون غد العراق المشرقالخزي لمن يعتدي عليكم وسيكون لنا موقف ورد حازم تجاه اي محاولة اعتداء تتعرضون لها

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 25, 2020

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