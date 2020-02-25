2020/02/25 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اضطر توم كروز وفريق طاقم فيلم “المهمة المستحيلة 7″، إلى التوقف عن التصوير في إيطاليا بعد اندلاع فيروس “كورونا” في البلاد.العالم_منوعات وقررت شركة “باراماونت بيكتشرز” الأمريكية لإنتاج وتوزيع الأفلام، وقف الإنتاج بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، حيث كان مقررا أن تُصور النسخة الأخيرة من سلسلة الأفلام الرائدة “المهمة المستحيلة” (Mission: Impossible […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاز ‘توم كروز’ في فندق بإيطاليا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاز ‘توم كروز’ في فندق بإيطاليا بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).