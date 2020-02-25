المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من الغد

2020/02/25 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت 8 محافظات عراقية في الساعات الماضية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس وعدد من الدوائر اعتبارا...





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