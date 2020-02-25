حجر 20 شخصاً داخل فندق بالنجف بعد الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا (صورة)

2020/02/25 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر محلي في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المحلية حجرت 20 شخصاً داخل أحد الفنادق وسط ا...





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