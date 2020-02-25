بالصور .. الكتيبة البيضاء تستعد بقوة لمواجهة الكهرباء

2020/02/25 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكثف فريق الزوراء لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، من تدريباته تحضيراً لمواجهة الكهرباء يوم الخميس المقبل على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.وشهد مران "النوارس" تواجد جميع اللاعبين المحترفين والمحليين بأستثناء الحارس فهد طالب الذي سيغيب عن مواجهة الزوراء المقبلة امام الكهرباء ، بعد معاودة الاصابة التي تعرض لها في اوزبكستان، وموعد عودته لصفوف الفريق تعتمد على مدى سرعة تشافيه من الاصابة.

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