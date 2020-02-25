مستشفى الحسيني في كربلاء يستنفر لمكافحة خطر فيروس “كورونا”

2020/02/25 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد مدير قسم الصحة العامة في دائر صحة كربلاء، خالد الاعرجي، اليوم الثلاثاء، استعداد المستشفى لاستقبال جميع المراجعين على مدار الساعة، فيما أشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.وذكر الاعرجي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، “ااتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة واستعداد المستشفى لاستقبال المراجعين على مدار الساعة”.يذكر أن محافظة كربلاء، لم يحدث […]

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