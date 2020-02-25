2020/02/25 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق من يتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الصحية فيما أكدت وجود تنسيق عالٍ للحدّ من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تشكل لجاناً لمراقبة المذاخر والصيدليات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تشكل لجاناً لمراقبة المذاخر والصيدليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).