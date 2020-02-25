في خطوة غير مسبوقة.. لجنة الصحة النيابية تطالب بإخضاع علاوي وكابينته لـ”فحص كورونا” قبل ادخالهم البرلمان!

2020/02/25 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس مجلس النواب ونائبيه بالحفاظ على سلامة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الخميس المقبل من خلال عدم السماح بدخول رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والمرشحين لكابينته الوزارية إلى مبنى البرلمان دون إخضاعهم للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا .[…]

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