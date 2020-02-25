ألمانيا.. ارتفاع عدد ضحايا حادثة الدهس إلى 60 شخصا

2020/02/25 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين في حادثة الدهس التي وقعت غربي البلاد، عندما صدمت سيارة حشدا خلال احتفال.وقالت متحدثة باسم الشرطة في بلدة فولكمارسن بغرب ألمانيا إن نحو 60 شخصا أصيبوا عندما اقتحمت سيارة استعراضا بمهرجان في البلدة الاثنين.ولم تذكر المتحدثة باسم الشرطة عدد المصابين الذين […]

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