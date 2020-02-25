اضافة 300 ميغاواط لكهرباء أربيل بكلفة 40 مليون دولار

2020/02/25 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة خصصت 40 مليون دولار الى المحطة الغازية في قضاء خبات، مبينة ان المحطة ستبدأ بالعمل خلال مدة اقل من شهر واحد الامر الذي يسهم باضافة 300 ميغاواط الى كهرباء محافظة اربيل .

وقال المتحدث باسم الوزارة اميد احمد لوسائل اعلام كوردية محلية ان مجلس وزراء الاقليم خصص 40 مليون دولار للمحطة في خبات لتبدأ بالعمل كون اغلب اعماله قد استكملت، مبينا انه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم استرداد المحطة من القطاع الخاص وستبدأ بالعمل خلال شهر واحد فقط.

واضاف احمد ان بدء العمل في محطة خبات الغازية سيسهم بزيادة 300 ميغاواط للكهرباء الوطنية شبكة كهرباء اربيل ، بما يصب في مصلحة المواطنين في المحافظة.

وتم العمل على بناء محطة غازية لانتاج الكهرباء في قضاء خبات منذ سنوات، وتم تخصيص مبلغ 564 مليون دولار لها لتتمكن من انتاج 300 ميغاواط من الكهرباء، وهي اول محطة كهربائية تعمل بالغاز.

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