ديالى تصدر توضيحاً حول حجر عائلة ايرانية

2020/02/25 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانباء التي انتشرت مؤخراً حول حجر عائلة ايرانية مشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

وقال المحافظ مثنى التميمي في بيان ورد لشفق نيوز "ننفي ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن حجر عائلة ايرانية في مستشفى بعقوبة بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا".

واضاف "نعلن خلو المحافظة من اي اصابة بالفيروس وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تم رصد او اشتباه باصابة بالفيروس".

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