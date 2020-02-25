2020/02/25 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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عمليات بغداد: اصابة 22 ضابطاً ومنتسباً جراء تعرضهم الى هجمات عنيفة قرب الخلاني

يتبع ...........

بغداد اليوم- متابعة

توعدت وزارة الداخلية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، باتخاذ إجراءات مشددة بحق من يتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الصحية فيما أكدت وجود تنسيق عالٍ للحدّ من فيروس كورونا.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد

بغداد اليوم - كربلاء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان حريقا اندلع قرب مرقد العباس (عليه السلام) في كربلاء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في احد الفنادق القريبة على مرقد العباس (عليه السلام) في محافظة كربلاء".

بغداد اليوم-صلاح الدين

شن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء (25 شباط 2020) هجوماً على بقاياً لتنظيم داعش في تلال خانوكة، شمال صلاح الدين.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ابطال جهاز مكافحة الارهاب هاجموا م

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