لسبب لا يتعلق بكورونا.. الانبار تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين

2020/02/25 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الثلاثاء (25 شباط 2020) تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار، أن الأخير، أعلن "تعطيل الدوام الرسمي في عموم مناطق المحافظة بسبب غزارة الامطار باستثناء الدوائر الخدمية".

وأعلنت 8 محافظات عراقية في الساعات الماضية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس وعدد من الدوائر اعتباراً من يوم غد بعد تسجيل 5 اصابات بفايروس كورونا.

واعلنت محافظات النجف الاشرف، واسط، صلاح الدين، كركوك، دهوك، السليمانية، واربيل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.

وفي وقت لاحق، وجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي لممثليات مديرية تربية نينوى في محافظتي اربيل ودهوك وحتى اشعار اخر.

من جهته اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي "تعطيل الدوام الرسمي "المدارس فقط" ليومي الأربعاء والخميس".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدر محافظ الديوانية زهير الشعلان، قرارا بشأن امتحانات نصف السنة لطلبة الدارسة الابتدائية بمراحلها كافة، للوقاية من فايروس كورونا.

بغداد اليوم- بغداد

قررت خلية الازمة بمحافظة ذي قار، الثلاثاء (25 شباط 2020)، الغاء بصمة الحضور اليومي بالدوائر الصحية ولمدة اسبوعين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام والع

بغداد اليوم - المثنى

نفت محافظة المثنى، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب، إن "يوم غد الأربعاء سيكون دواما رسميا في محافظة المثنى للمؤسسات الحكومية والمدارس ولا توجد اية عطلة حتى ا

بغداد اليوم-ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الثلاثاء (25 شباط 2020) توضيحا بعد انباء عن حجز عائلة ايرانية بعد التأكد من اصابة افرادها بفيروس كورونا.

وقال التميمي، في بيان: "ننفي ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن حجر عائلة ايراني

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