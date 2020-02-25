ذي قار تقرر الغاء بصمة الحضور اليومي بالدوائر الصحية ولمدة اسبوعين

2020/02/25 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت خلية الازمة بمحافظة ذي قار، الثلاثاء (25 شباط 2020)، الغاء بصمة الحضور اليومي بالدوائر الصحية ولمدة اسبوعين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص وحفاظا على صحة وسلامة منتسبينا في المؤسسات الصحية وكاجراء وقائي قررت خلية الازمة الغاء بصمة الاصبع ولمدة اسبوعين والاكتفاء بسجل التواقيع".

واضاف البيان :"اما المؤسسة التي فيها بصمة وجه فيترك القرار لمدير المؤسسة".

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، حددت مديرية التربية بمحافظة ذي قار، موعداً جديداً لنهاية امتحانات نصف السنة، وفعلت قرار العمل بالعطلة النصف سنوية، والتي كان من المقرر الغاؤها، وذلك على خلفية تسجيل عدة اصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت مديرية تربية ذي قار، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "من اجل الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة خول المدير العام للتربية، رياض كريم عبد الله العمري، ادارات مدارس المحافظة كافة ولجميع المراحل الدراسية بان يكون يوم الخميس الموافق 27 / 2 / 2020م هو آخر يوم لامتحانات نصف السنة".

وأكد البيان على "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة خلال عطلة نصف السنة، حيث كان من المقرر ان تلغى العطلة ويستمر الدوام في جميع مدارس المحافظة لغرض تعويض فترة تعطيل الدوام السابقة، وذلك نتيجة للمستجدات التي حصلت مؤخرا من خلال تسجيل بعض الاصابات بفايروس (كورونا) في عدد من محافظات العراق".

وأشار البيان، إلى "تبليغ ادارات المدارس بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة للحد من انتشار مرض فايروس كورونا في صفوف الطلبة والابلاغ فورا عن أي اشتباه في اصابة أي من ابنائنا الطلبة لا سامح الله".

واعلنت 8 محافظات عراقية في الساعات الماضية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس وعدد من الدوائر اعتباراً من يوم غد بعد تسجيل 5 اصابات بفايروس كورونا، وهي النجف، واسط، صلاح الدين، كركوك، دهوك، السليمانية، اربيل وديالى.

ووجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي لممثليات مديرية تربية نينوى في محافظتي اربيل ودهوك وحتى اشعار اخر.

بغداد اليوم-الانبار

أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الثلاثاء (25 شباط 2020) تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار، أن الأخير، أعلن "تعطيل الدوام الرسمي في عموم مناطق المحافظة بسبب غزارة الامطار باستثناء الد

بغداد اليوم - المثنى

نفت محافظة المثنى، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب، إن "يوم غد الأربعاء سيكون دواما رسميا في محافظة المثنى للمؤسسات الحكومية والمدارس ولا توجد اية عطلة حتى ا

بغداد اليوم-ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الثلاثاء (25 شباط 2020) توضيحا بعد انباء عن حجز عائلة ايرانية بعد التأكد من اصابة افرادها بفيروس كورونا.

وقال التميمي، في بيان: "ننفي ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن حجر عائلة ايراني

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