مكتب رئيس مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن حضور الحلبوسي في يوم تكليف علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية

2020/02/25 | 19:57 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن حضور الاخير في يوم تكليف علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "يود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب توضيح مجريات حضور سيادته في يوم تكليف السيد محمد توفيق علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية".

واضاف "حيث كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني من شباط الجاري، كما قد طلب رئيس الجمهورية أن تجرى مراسم تكليف السيد محمد توفيق علاوي بشكل رسمي ومعلن وبحضور رئيس المجلس، إلا أن سيادته كان رأيه أن مراسم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها، وأثناء الخروج التقى سيادته بالسيد المكلف عند البوابة وجرى تبادل التحايا".

وتابع "وقد نشرت وسائل الإعلام قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف السيد محمد توفيق علاوي".

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