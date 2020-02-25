مكتب الحلبوسي يوضح سبب حضوره في يوم تكليف علاوي

2020/02/25 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدر مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بياناً اوضح فيه مجريات حضور الحلبوسي في يوم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة إلى منزل رئيس الجمهورية، برهم صالح.وذكر المكتب في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني من شباط الجاري، حيث طلب رئيس الجمهورية أن تجرى مراسم تكليف محمد توفيق علاوي بشكل رسمي ومعلن وبحضور رئيس المجلس".وأوضح ان "الحلبوسي كان رأيه أن مراسم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها، وأثناء الخروج التقى بالمكلف علاوي عند البوابة وجرى تبادل التحايا".واشار المكتب الى ان "وسائل الإعلام نشرت قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف محمد توفيق علاوي".يذكر ان "كلكامش برس" حصلت اليوم الثلاثاء، على صور يظهر فيها رئيس الجمهورية مع الحلبوسي وعلاوي ورؤساء عدد من الكتل السياسية.

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