2020/02/25 | 19:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري “حين يعبّر كلٌ عن طائفته لن يبقى من يعبّر عن الوطن”.واضاف في تغريدة له اليوم “أحزاب السلطة تطبّل في خطاباتها بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية، بينما تتمسك بتقاسم المناصب … Readmore

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