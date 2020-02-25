نيويورك تايمز: بنظام متهالك وميليشيات أصبحت إيران بوابة انتشار كورونا في الشرق الأوسط

2020/02/25 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن إيران أصبحت بؤرة فيروس كورونا الذي يهدد الشرق الأوسط والعالم.

ونشرت الصحيفة تقريرا توضح فيه أسباب انتشار الوباء في إيران، حيث عزت ذلك إلى ضعف الضوابط والإجراءات في العديد من الدول الحدودية أو تلك التي لها رعايا كثر يسافرون من وإلى إيران، والذين ينقلون معهم المرض، ما يسمح بانتشار الفيروس بشكل كبير، الى جانب النظام الصحي الهش والمتهالك، وهو ما ساعد على جعل البلاد بؤرة ثانية للمرض بعد الصين، خاصة وأنها تشهد حركة نشطة من مسافرين حجاج أو رجال أعمال وجنود تابعين لميليشيات مختلفة، فيما لا تقوم السلطات بالتأكد من عدم وجود إصابات بين المسافرين إليها أو منها.

ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن الشرق الأوسط يعتبر بيئة مناسبة لانتقال المرض من إيران، مؤكدين أن العراق وسوريا من أكثر البلدان تعرضا لخطر الفيروس من إيران بسبب معاناتهما من حالة عدم استقرار سياسي وأمني، فضلا عن وجود ميليشيات إيرانية يمكن أن تنقل لهما المرض، خاصة في ظل ضعف الأنظمة الطبية فيها لأسباب مختلفة.

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