“الديلي ميل”: علماء صينيون يتوصلون لعقار مضاد لفيروس كورونا

2020/02/25 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم خبراء صينيون في مجال الصحة والعقاقير، توصلهم الى عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن التلفزيون الصيني الرسمي، ان البروفيسور الصيني “هوانغ جينهاي” من جامعة تيانجين، أعلن التوصل الى عقار يستخلص من خميرة الخبز، ويؤخذ عن طريق الفم، قادر على استهداف مادة البروتين داخل الفيروس، ويساعد الأشخاص المصابين في التغلب عليه، مبينا ان العلاج لا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه يحتاج الى فترة ستة أشهر لطرحه في الأسواق العالمية، بعد تجريبه أولا على الحيوانات.

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