محافظ ديالى يعلن خلو المحافظة من اي اصابة بكورونا وينفي حجر عائلة ايرانية فيها

2020/02/25 | 19:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، انباء حجر عائلة ايرانية في مستشفى بعقوبة بعد الاشتباه بفيروس كورونا، فيما اعلن خلو المحافظة من اي اصابة.

وقال التميمي في بيان صحفي مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "ننفي ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن حجر عائلة ايرانية في مستشفى بعقوبة بعد الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا".

واضاف "نعلن خلو المحافظة من اي اصابة بالفيروس وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تم رصد او اشتباه باصابة بالفايروس".

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