2020/02/25 | 20:08 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الأربعاء والخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الأربعاء والخميس) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الأربعاء والخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).