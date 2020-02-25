2020/02/25 | 20:13 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب توضيح مجريات حضور سيادته في يوم تكليف السيد محمد توفيق علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية.
حيث كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب =) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب =) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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