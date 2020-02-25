توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب =

2020/02/25 | 20:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب توضيح مجريات حضور سيادته في يوم تكليف السيد محمد توفيق علاوي إلى منزل رئيس الجمهورية.حيث كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من […]

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