2020/02/25 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مخاوف «كورونا»..يوفنتوس يكشف موقف جماهيره من مواجهة ليون (المستقلة) – حسام الدين جمال – أكد نادي يوفنتوس الإيطالي السماح لجماهيره من السفر إلى فرنسا، لحضور مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.وتفشى فيروس كورونا في في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد حالات الإصابة به في […]

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