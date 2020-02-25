2020/02/25 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: علي غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة منة عرفة (المستقلة) – منى شعلان/كشف اليوتيوبر المصري علي غزلان، حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة ، بعد انتشار شائعات حول خطبتهما بعد ظهورهما سويا خلال الفترة الماضية.وقال غزلان ، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» إنه تجمعه أعمال كثيرة مع الفنانة منة عرفة […]

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