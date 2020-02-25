بومبيو يطالب إيران بقول الحقيقة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيها

2020/02/25 | 20:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إيران بقول الحقيقة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيها.ولم يستبعد بومبيو في تصريحات لصحفيين في واشنطن، أن يكون النظام الإيراني منع نشر أخبار حول المرض، وقال إن الولايات المتحدة … Readmore

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