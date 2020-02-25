لأول مرة.. علماء يسجلون صوت البطريق تحت الماء

2020/02/25 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تمكّن باحثون من تسجيل أصوات طائر البطريق تحت الماء لأول مرة، بعد أن كان الاعتقاد السائد سابقا أن الأصوات الصادرة عن هذه الطيور تقتصر على الأوقات التي تتواجد فيها فوق اليابسة فقط.ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، والذي قام بتركيب كاميرات […]

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