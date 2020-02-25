عمليات بغداد: إصابة 22 منتسباً جراء تعرضهم إلى هجمات عنيفة قرب الخلاني

2020/02/25 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة 19 منتسبا و3 ضباط بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد القريبة ايضاً من ساحة التحرير مركز التظاهرات في العاصمة.وقالت العمليات في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “19 منتسبا و3 ضباط تعرضوا إلى جروح مختلفة جراء تعرضهم إلى هجمات عنيفة بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد”.

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