2020/02/25 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلامي مقرب من محمد علاوي للعهد: علاوي لايريد ان يدخل في خصومة مع السياسيين ولديه مشروع وطني لتنفيذه بالعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلامي مقرب من محمد علاوي للعهد: علاوي لايريد ان يدخل في خصومة مع السياسيين ولديه مشروع وطني لتنفيذه بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).