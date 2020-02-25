محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب كورونا

2020/02/25 | 20:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة لمدة يومين في إجراء احترازي للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا الى المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى في بيان ورد لشفق نيوز، "أسوة بالمحافظات المجاورة وكإجراء احترازي، محافظ نينوى نجم الجبوري يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لعموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية ليومي الأربعاء والخميس وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

وتعد نينوى ثامن محافظة عراقية تتخذ إجراءات وقائية للحيلولة انتشار فيروس كورونا بعد محافظات ديالى والنجف ومحافظات إقليم كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) وصلاح الدين وكركوك.

وتأتي هذه الإجراءات إثر تسجيل العراق، منذ الاثنين، إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا هم إيراني جرى إجلاؤه لبلده وأفراد عائلة عراقية قدموا من إيران أيضاً.

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