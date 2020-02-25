السيول تقطع طريق ديالى - واسط

2020/02/25 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

تسببت سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية – الايرانية بقطع طريق حيوي في ناحية قزانية شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية، أكرم الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سيولا قادمة من الحدود العراقية - الاي

بغداد اليوم - نينوى

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية لمدة يومين.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، إنه "اُسوة بالمحافظات المجاورة وكإجراء احترازي، قرر محافظ نينوى تعط

بغداد اليوم-الانبار

أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الثلاثاء (25 شباط 2020) تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار، أن الأخير، أعلن "تعطيل الدوام الرسمي في عموم مناطق المحافظة بسبب غزارة الامطار باستثناء الد

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