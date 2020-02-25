سيول إيرانية تقطع طريقاً حيوياً شرق ديالى

2020/02/25 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

تسببت سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية – الايرانية بقطع طريق حيوي في ناحية قزانية شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية، أكرم الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سيولا قادمة من الحدود العراقية - الايرانية قطعت الطريق الحدودي الذي يربط عدة قرى زراعية حدودية بمركز ناحية قزانية"، لافتاً إلى أن "تدفق السيول جاء بسبب غزارة الامطار المستمر منذ ساعات عدة".

وأضاف الخزاعي، أن "كميات كبيرة من مياه السيول تتدفق حاليا صوب الوديان الحدودية ابرزها ترلساخ"، مؤكداً أن "خلية الازمة المحلية تراقب الوضع عن كثب وهي في اتصال مستمر مع الاهالي من اجل تقديم اي مساعدة ممكنة في حالة حصول اي طارئ".

وأشار مدير ناحية قزانية بمحافظة ديالى الحودية مع إيران، إلى أن "الوضع لايزال مطئمن ولم يصل إلى دائرة الخطر حتى اللحظة".

وحذرت مديرية الدفاع المدني، أمس الاثنين (24 شباط 2020)، من سيول قادمة من ايران ‏خلال الساعات المقبلة، فيما قدمت عدة نصائح للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرا لتوقع حدوث سيول على الشريط الحدودي من الجانب الشرقي في محافظة واسط وميسان خلال الساعات المقبلة يرجى اتباع الوصايا والارشادات التالية:

1_ لا تهلع لا تخاف فالتصرف الهادئ والصحيح يبعد عنك مخاطر الفيضان.

2_ خلال الامطار الغزيرة راقب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لمعرفة تفاصيل الانواء الجوية والافضل معرفة تفاصيل الانواء الجوية طول موسم الشتاء.

3_ أجمع كل مستمسكاتك الرسمية والوثائق المهمة بحقيبة وأجعلها تحت اليد.

4_ في حال مشاهدة تسرب الفيضان الى داخل المنزل أطفئ جميع الاجهزة الكهربائية وأفصلها عن مفاتيح الكهرباء.

5_ إذا توفر طابق ثاني لك في المنزل فتوجه له أذا كنت متأكداًً أن أرتفاع الفيضان لا يؤثر عليه مع نقل كافة المؤن له.

6_ تأكد أن يكون هناك خزين من الماء الصافي الصالح للشرب لاستخدامه أثناء الفيضان تحسباً من تلوث مياه الاسالة.

7_ راقب الاطفال جيداً خوفاً من عدم معرفتهم لمناسيب مياه الفيضان وبالتالي غرقهم.

9_ أحرص على ترك المنزل والانتقال الى الاماكن الامنة التي يحددها الدفاع المدني او الجهات الامنية.

11_ لا تكن فوضوياًً وأستمع جيداً لإرشادات الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضان لأن جميعهم يريدون سلامتك.

12_ وضع علامات قياسية على أسيجة الدار وتؤشر بالصبغ البوية تبدأ من 15 سم الى 30 سم وبعد هذا الارتفاع للماء وأن كان بشكل سريع يجب ترك المنزل والانتقال الى مكان أمن.

13_ في حال الخروج بالسيارة لا يجب أن تكون القيادة بأتجاه حركة الماء أنما المغادرة تكون بعكسه أتجاه جريانه خشية صعود الماء بشكل سريع الى العجلة وصعوبة مغادرتها.

14_ عدم محاولة الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول خشية أن تكون في المكان الخاطئ وبالتالي أطاحتك بالمياه وصعوبة انقاذك.

14_ أتصل فوراً على رقم سيطرة الدفاع المدني(115) المجاني وتذكر هذا الرقم دائماً للإبلاغ عن مخاطر الفيضان التي تداهمك بغفلة.

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