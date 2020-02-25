مدير ناحية بهرز يعلن رفضه اختيار دار ضيافة محافظ ديالى مكانا للحجر الصحي

2020/02/25 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن مدير ناحية بهرز، نزار اللهيبي، الثلاثاء، رفضه اختيار دار ضيافة المحافظ الكائن في المدخل الشمال...





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