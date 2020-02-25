2020/02/25 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام عن تعطيل الدوام الرسمي في المدراس والمؤسسات في المحافظة ليوم غد.وذكر بيان مقتضب لديوان المحافظة، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "يوم غد الأربعاء دوام رسمي في المحافظة للمؤسسات الحكومية والمدارس ولا يوجد اي عطلة حتى اللحظة".واعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن حجز مواطن آخر كان قد عاد من إيران قبل أيام للتأكد من سلامته من فيروس كورونا، فيما اشارت الى ان ذلك المواطن هو من راجع المستشفى وأبدى استعداده لإجراء الفحص الطبي.وقالت مدير قسم الصحة العامة في الدائرة، وسن عارف، في تصريح تابعته "كلكامش" ان "الدائرة وجهت دعوة لكل من سافر الى ايران او الى اي دولة ظهر فيها فيروس كورونا وظهرت عليه حالات الانفلونزا او ارتفاع درجات الحرارة مع سعال ان يراجع المستشفيات لأخذ الفحص والعينات له حفاظاً على صحته وعائلته".وكانت صحة المثنى قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، احتجاز مواطن "لامس" الطالب الإيراني المصاب بكورونا في النجف، فيما اشارت إلى ذلك المواطن الذي يدرس في الحوزة العلمية حجز في مستشفى الحسين بالسماوة لحين التأكد من سلامته وظهور نتائج الفحص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تسجيل إصابة فيها.. المثنى تنفي تعطيل الدوام الرسمي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تسجيل إصابة فيها.. المثنى تنفي تعطيل الدوام الرسمي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).