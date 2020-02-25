وزارة الداخلية: سنتخذ إجراءات بحق كل من يتلاعب بالأسعار ويحتكر المواد الصحية

2020/02/25 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات بحق كل من يتلاعب بالأسعار ويحتكر المواد الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، إن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الصحة شكلت لجاناً لمتابعة ومراقبة المذاخر والصيدليات وستعمل تلك اللجان على معاقبة من يتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الصحية، مشيرا الى أن العاصمة بغداد خالية تماما من فيروس كورونا.

وأضاف، أن دور الوزارة يأتي بإسناد ودعم عمل وزارة الصحة لمتابعة ملف فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التوعية المجتمعية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بدخول الوافدين عبر المنافذ الحدودية إلى العراق.

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