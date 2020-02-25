2020/02/25 | 20:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، (سانا)، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من “الجيش السوري” أسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في منطقة داديخ بريف إدلب.وأضافت (سانا) أن “وحدات من الجيش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة بريف إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة بريف إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).