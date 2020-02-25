الكشف عن السبب الرئيسي لاستبدال حكم مباراة الجوية والطلبة في الدوري الممتاز

2020/02/25 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف امين سر لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم عبود، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيسي لتغيير حكم مباراة الجوية والطلبة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز، فيما نفى الانباء التي تحدثت بأن التغيير جاء لأسباب فنية.وقال نجم عبود، في تصريح صحفي أنه “بعد عرض الطواقم […]

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